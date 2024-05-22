«Милан» уведомил Пиоли, что в новом сезоне у команды будет новый тренер

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли получил уведомление от клуба о том, что он будет уволен после завершения нынешнего сезона Серии А. Об этом сообщает Football Italia.

Сообщается, что вскоре клуб и тренер обсудят детали прекращения сотрудничества. Стороны либо расторгнут договор, либо допускается вариант, при котором фактически Пиоли не будет работать с командой, а «Милан» будет продолжать выплачивать тренеру зарплату до окончания контракта, который рассчитан до конца июня 2025 года.

Напомним, 58-летний специалист занимает должность главного тренера «Милана» с октября 2019 года. За этот период под его руководством «россонери» приняли участие в 239 матчах во всех турнирах, в которых 132 раза одержали победу, 55 раз сыграли вничью и 52 раза уступили. В сезоне-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии.