Польша и Италия сыграли вничью в Лиге наций

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Польши на своём поле сыграла вничью с национальной командой Италии со счётом 0:0. Встреча состоялась в Гданьске на стадионе «Энерга Гданьск». Обслуживала матч испанская бригада арбитров под руководством Хосе Санчеса Мартинеса, ассистировали судьи на линиях Иньиго Прието Лопес де Серайн и Диего Барберо Севилья.
Сборная Италии в три раза превзошла польскую национальную команду по числу ударов по воротам (15 против 5). Впрочем, в створ команды пробили по три раза.
Италия, набрав пять очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Польша (4) — на 3-м месте.
В следующем туре Италия на своём поле сыграет с Нидерландами, а Польша дома сыграет с Боснией. Матчи состоятся 14 октября.
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