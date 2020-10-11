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Польша и Италия сыграли вничью в Лиге наций

Польша и Италия сыграли вничью в Лиге наций
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 3-го тура группового этапа Лиги наций сборная Польши на своём поле сыграла вничью с национальной командой Италии со счётом 0:0. Встреча состоялась в Гданьске на стадионе «Энерга Гданьск». Обслуживала матч испанская бригада арбитров под руководством Хосе Санчеса Мартинеса, ассистировали судьи на линиях Иньиго Прието Лопес де Серайн и Диего Барберо Севилья.

Сборная Италии в три раза превзошла польскую национальную команду по числу ударов по воротам (15 против 5). Впрочем, в створ команды пробили по три раза.

Италия, набрав пять очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 1 Лиги А. Польша (4) — на 3-м месте.

В следующем туре Италия на своём поле сыграет с Нидерландами, а Польша дома сыграет с Боснией. Матчи состоятся 14 октября.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 1. 3-й тур
11 октября 2020, воскресенье. 21:45 МСК
Польша
Окончен
0 : 0
Италия
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