Тренер сборной Турции: мы потеряли два очка в матче с Россией
Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш прокомментировал ничейный результат выездного матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой России (1:1).
«Мы знали соперника и изучили его хорошо. Россия играла в длинный пас и давление, но у нас не получилось начало. Нам не удалось подхватить темп в первом тайме. Второй тайм для нас был успешный, забили гол и могли забить ещё, мы потеряли два очка. Но всё-таки плюс в том, что мы заработали одно очко. Хочу поблагодарить ребят. Россия играла дома, и у нас третий матч подряд на выезде, играем в позднее время. Также у нас есть травмы, если нам удастся все преодолеть – мы станем очень хорошей командой», — передаёт слова Гюнеша корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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