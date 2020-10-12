Кавани прокомментировал подписание соотечественника Пельистри в «Манчестер Юнайтед»

Уругвайский нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани поделился мнением о 19-летнем соотечественнике и новом одноклубнике Факундо Пельистри, перешедшем из «Пеньяроля» (Уругвай) в последний день трансферного окна за € 8,5 млн.

«Пельистри – молодой парень, и мне очень нравится, как он играет. Он типичный южноамериканский футболист, у которого озорной характер, проявляющийся в своей игре, и то, как он живёт в своём футболе, немного похоже, как мы говорим в Уругвае, на «Эль Кампито», что означает некоторое импровизированное поле, где можно развлечься с друзьями.

Он молодой человек, которому есть чему поучиться, но ему уже сейчас есть что предложить. Факундо уже показал, на что способен в играх за «Пеньяроль».

Пельистри мне понравился с того момента, как он дебютировал в основной команде в «Пеньяроле». Он приходит в клуб, без сомнения, полон решимости учиться и созревать как игрок, но также и для того, чтобы сделать свой вклад. Изучение своей игры здесь также станет для него большим опытом. Так что будет хорошо встретиться с ним и вместе отправиться в путешествие в этой новой главе для нас обоих», — приводит слова Кавани Goal.

В сезоне-2020/2021 Пельистри провёл за «Пеньяроль» 17 встреч во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.