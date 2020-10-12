Гендиректор «Зенита»: «Спартак» был немного расстроен ничьей, а мы — сильно расстроены

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подвёл итоги первой трети чемпионата, а также рассказал о борьбе со «Спартаком».

«Мы завершили треть дистанции наверху турнирной таблицы. Правда, по дополнительным показателям. Тем не менее первое место — есть первое место. Надеюсь, мы его сохраним и после 30-го тура. Не смущает ли, что по дополнительным показателям? Что значит смущает? Мы же лидеры!



Как оценю ничью со „Спартаком“? Как выразился после игры Доменико Тедеско — «Спартак» немного расстроен результатом. А мы — сильно расстроены. Конечно, надо было доводить эту встречу до победы. Тем не менее мы и по игре, и по статистике имели преимущество. Да, не смогли взять три очка, но это стало поводом для серьёзного анализа, который тренерский штаб уже сделал. Уверен, во второй трети сезона мы будем играть лучше.

«Спартака» нет в Лиге чемпионов? У «Зенита» действительно окажется более интенсивный график. Некоторые полагают, что это недостаток в борьбе за чемпионство, я считаю — преимущество. «Зенит» всё время будет в игровом тонусе, ему предстоит встречаться с сильными соперниками в Лиге чемпионов. Это значит, что команда готова будет отдавать все силы в каждой игре", — цитирует Медведева «Матч ТВ».