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Месут Озил получил от «Арсенала» бонус за лояльность почти в € 9 млн

Месут Озил получил от «Арсенала» бонус за лояльность почти в € 9 млн
Футбол / Англия 0

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил получил от клуба крупную сумму, предусмотренную условиями контракта.

Как сообщает The Athletic, в конце сентября «канониры» выплатили 31-летнему футболисту бонус за лояльность, который составил £ 8 млн (более € 8,8 млн). Данный пункт в соглашении мог стать одной из причин, по которым Месут отказался покидать команду в летнее трансферное окно.

Напомним, Озил не попал в заявку «Арсенала» на Лигу Европы, а на поле не выходит с марта этого года. Сообщалось, что клуб готов расторгнуть с ним контракт, однако хавбек потребовал за досрочное расставание € 14 млн.

Месут выступает за «Арсенал» с 2013 года. С «канонирами» он по четыре раза завоёвывал Кубок и Суперкубок Англии.

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