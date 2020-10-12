Жена Ле Таллека: Дамьен согласится играть за сборную России, если будет такая возможность

Кристина Ле Таллек, жена полузащитника «Монпелье» Дамьена Ле Таллека, который получил российское гражданство, сообщила, что футболист готов играть за сборную России.

«Друзья и знакомые, естественно, обрадовались, когда узнали, что Дамьен получил российское гражданство. У нас достаточно много общих друзей из России — поздравления до сих пор приходят, нам очень приятно. Французские СМИ написали об этом одни из первых, в достаточно позитивом ключе.



По поводу игры за сборную России рассуждать пока рано, так как действительно есть сложности. В данный момент юристы занимаются нюансами данной процедуры. Если у Дамьена появится возможность играть за сборную, он согласится — он уже много лет следит за всеми играми нашей национальной команды и в целом за Премьер-Лигой.

Несколько российских команд действительно проявили свой интерес, но не буду их называть. Идут переговоры. Это всё, что могу сейчас сказать.

Если сложится так, что Дамьен будет играть в России, нам точно станет проще. Больше не нужно будет летать каждый месяц друг к другу, с ребёнком. Сейчас с этим стало особенно тяжело: пандемия, нет прямых рейсов. Но я точно не жалуюсь: нас абсолютно устраивает город и тот факт, что у Дамьена хороший контракт в Лиге 1", — приводит слова Кристины Sport24.