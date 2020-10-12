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«Вест Хэм» объявил о переходе защитника «Уотфорда»

«Вест Хэм» объявил о переходе защитника «Уотфорда»
Футбол / Англия 0

Пресс-служба «Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте объявила о переходе защитника «Уотфорда» Крэйга Доусона. Лондонский клуб арендовал 30-летнего футболиста до лета 2021 года.

«В „Вест Хэм Юнайтед“ много опытных ребят, поэтому возможность присоединиться к этой группе игроков — захватывающая перспектива. Рад оказаться здесь и с нетерпением жду возможности вернуться в Премьер-лигу, чтобы поработать с тренером и одноклубниками. Очень взволнован и с нетерпением жду матчей. Не терпится начать и поделиться опытом. „Вест Хэм“, безусловно, большой клуб. Надеюсь, фанаты скоро вернутся на стадион и будут нас поддерживать», — сказал Доусон.

Фотографии можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вест Хэм Юнайтед».

В прошлом сезоне Доусон в 29 матчах АПЛ забил два мяча.

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