Вадим Евсеев: во втором тайме игроки сборной России перестали успевать за турками

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал ничейный результат матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными России и Турции (1:1).



«Физически футболистов готовят не в сборных, а в клубах. Понятно, между предыдущим и нынешним чемпионатами была маленькая пауза. Одной из причин дисбаланса в нашей игре были замены, которые не сыграли, как у соперника. С тем настроем и качеством игры, которые были в первом тайме, мы могли забить больше, чем один мяч.

Во втором тайме наши игроки перестали успевать за соперником. Плюс у Турции изменилась схема, они стали играть в два нападающих. Первый тайм не особо получался у турков, поэтому у нас было такое большое преимущество. В позиционной обороне наши футболисты спокойно перемещались и не давали вскрыть зоны. Мы компактно оборонялись и не давали сопернику пройти.

Отсутствие Черышева в стартовом составе? Скорее всего, связано с его физическим состоянием. Второй тайм показал, что на данный момент он ещё не очень готов", — сказал Евсеев в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».