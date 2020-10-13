Родриго: я не хочу быть новым Неймаром или Робиньо

19-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» Родриго выразил мнение о сравнениях со своими известными соотечественниками – Неймаром и Робиньо.

«С самого начала моей карьеры, когда я играл в «Сантосе», меня уже сравнивали меня с Неймаром и Робиньо. Это всегда было на слуху. Но я всегда говорил, что хочу быть Родриго и написать свою историю, Робиньо и Неймар — великие кумиры «Сантоса» и всех мест, где они играли. Я только начинаю и думаю, что есть только один Неймар. Это было всегда, но я просто хочу быть Родриго.

Я думаю, что очень важно иметь хороший уровень, мы все знаем, что у нас есть отличные игроки на моей позиции. Очень важно, чтобы, когда подойдёт моя очередь выступать за сборную Бразилии, я хорошо выступал и делал то, что Тите требует от меня на тренировках и перед каждой игрой. Важно, чтобы у меня была преемственность в моей работе, чтобы продолжать вызываться в национальную команду», — цитирует Родриго Goal.

Напомним, что Родриго стал игроком мадридского «Реала» летом 2019 года, перейдя из «Сантоса» за € 45 млн. За «Королевский клуб» он уже провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 4 результативными передачами.