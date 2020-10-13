Кирьяков: вряд ли Сафонов выйдет в старте на матч с Венгрией. Экспериментов мы не увидим

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился мнением о предстоящем матче национальной команды с Венгрией.

«Можно ли рассчитывать на выход Сафонова в старте? Вряд ли. Сейчас такая ситуация, что пошла какая-то критика в адрес сборной, поэтому не думаю, что будут рисковать в этом плане. Ведь выход нового человека на поле — это всегда риск. Считаю, что будут опираться на проверенных людей, которых достаточно в рядах сборной. В принципе Антон Шунин нормально играет, что было видно по предыдущим матчам. Мы видим, что тренерский штаб не бросается из стороны в сторону и взаимодействует с проверенными людьми.



Сейчас не время для экспериментов, и результат на данный момент важнее. Матч с турками дал пищу для размышлений, и экспериментов мы не увидим», — цитирует Кирьякова Sportbox.