«Без лимита эти ребята не играли бы!» Экс-тренер сборной России о выходе молодёжки на Евро

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал выход российской молодёжки на чемпионат Европы-2021.

«Конечно, сборная заслужила выход на Евро. Она соткана из игроков, которые должны представлять интерес для главной сборной. Многое будет зависеть от того, как они будут себя позиционировать, как с ними будет вестись работа в клубах и молодёжной сборной. На сегодня в команде собран хороший тренерский состав. В сборной не только хорошо выстроена командная игра, но ещё и футболисты с удовольствием выступают за честь свою и страны, это очень важно. У них нет проходных матчей, они играют на пределе своих возможностей.



Главное, что я вижу, это перспектива. Много было команд и игроков, которые приносили победы, но дальше дело не шло. В нашем футболе примеров предостаточно. Посмотрим, как сборная проявит себя на фоне 15 лучших команд Европы. А так, хотел бы поздравить ребят. Молодцы! Мы показали, что на молодёжном уровне у нас есть и умение, и желание. Самое интересное, что эти люди играют в основных составах команд РПЛ — тут и «Уфа», и «Спартак», и «Динамо», и ЦСКА, и «Краснодар». Это здорово.



Что касается лимита, то представьте, что были бы легионеры. Да эти ребята никогда бы не играли! Если приедет легионер, он должен будет играть, потому что за него деньги заплатили. Говорят, надо убрать лимит, что наши футболисты не хотят играть, но я вижу обратное. Прекрасно понимаю, что, как только мы откроем шлюзы, у нас не будет притока наших игроков. Открывать нужно только тогда, когда мы выстроим детско-юношеский футбол, когда будет здоровая конкуренция», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.