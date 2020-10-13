В матче 15-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» разгромило брянское «Динамо» со счётом 3:0. Встреча состоялась сегодня, 13 ноября, в Москве на стадионе «Лужники». Обслуживала матч бригада арбитров под руководством Алексея Сухого (Люберцы), ассистировали судьи на линиях Сергей Ядров (Калининград) и Яков Клепцов (Ростов-на-Дону).
Счёт был открыт в начале матча — на 8-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Евдокимов. На 25-й минуте преимущество «Торпедо» увеличил Игорь Лебеденко. Вскоре счёт до крупного довёл Андрей Лях.
«Торпедо», набрав 28 очков, вышло на пятое место в турнирной таблице ФНЛ. «Динамо-Брянск» (19) — на 13-м месте.
В следующем туре «Торпедо» на своём поле сыграет с «Нефтехимиком». Матч состоится 17 октября.
- 13 октября 2020
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