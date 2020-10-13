Люксембург обыграл Черногорию и возглавил свою группу в Лиге наций

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Люксембурга на выезде обыграла национальную команду Черногории со счётом 2:1. Встреча состоялась в Подгорице на стадионе «Под Горицом». Обслуживала матч немецкая бригада арбитров под руководством Саши Штегеманна, ассистировали судьи на линиях Штефан Лупп и Доминик Шаль.

Счёт был открыт в первом тайме — на 34-й минуте автором забитого мяча стал Игор Иванович, которому ассистировал Стеван Йоветич. На 42-й минуте гости восстановили равновесие благодаря голу Эдвина Муратовича с передачи Мики Пинту. В концовке встречи Люксембург вывел вперёд Даниэль Синани с паса Лорана Жанса. В компенсированное время красные карточки получили игроки хозяев Марко Янкович и Марко Симич. У гостей был удалён Оливье Тилл.

Люксембург, набрав девять очков, вышел на первое место в группе 1 Лиги С. Черногория (9) — на 2-м месте.