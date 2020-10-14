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Квалификация ЧМ-2022. Эквадор забил Уругваю четыре мяча

Квалификация ЧМ-2022. Эквадор забил Уругваю четыре мяча
Футбол / Южная Америка 0

На стадионе «Ла Каса Бланка» в Кито (Эквадор) состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Эквадора и Уругвая. В качестве главного арбитра матч обслуживал колумбиец Вильмар Рольдан Перес. Встреча завершилась победой эквадорцев со счётом 4:2.

В первом тайме отличились Мойсес Кайседо и Майкл Эстрада. Во втором тайме Эстрада сделал дубль, ещё один мяч записал на свой счёт Госало Плата. В концовке встречи уругвайцы смогли отыграть два мяча — форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес дважды реализовал пенальти.

Кроме того, два гола уругвайцев и третий мяч Майкла Эстрады были отменены решением видеоассистента арбитра. Эквадор серьёзно превзошёл Уругвай по числу ударов по воротам — 17 (7) против 6 (2).

ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 2-й тур
14 октября 2020, среда. 00:00 МСК
Эквадор
Окончен
4 : 2
Уругвай
1:0 Кайседо – 15'   2:0 Эстрада – 45+4'   3:0 Эстрада – 52'   4:0 Плата – 75'   4:1 Суарес – 84' (пен)   4:2 Суарес – 90+5' (пен)
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