Квалификация ЧМ-2022. Эквадор забил Уругваю четыре мяча

На стадионе «Ла Каса Бланка» в Кито (Эквадор) состоялся отборочный матч чемпионата мира 2022 года между сборными Эквадора и Уругвая. В качестве главного арбитра матч обслуживал колумбиец Вильмар Рольдан Перес. Встреча завершилась победой эквадорцев со счётом 4:2.

В первом тайме отличились Мойсес Кайседо и Майкл Эстрада. Во втором тайме Эстрада сделал дубль, ещё один мяч записал на свой счёт Госало Плата. В концовке встречи уругвайцы смогли отыграть два мяча — форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес дважды реализовал пенальти.

Кроме того, два гола уругвайцев и третий мяч Майкла Эстрады были отменены решением видеоассистента арбитра. Эквадор серьёзно превзошёл Уругвай по числу ударов по воротам — 17 (7) против 6 (2).