Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в матче с Боливией

Нападающий национальной команды Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в матче с Боливией в квалификации чемпионата мира 2022 года. Встреча второго тура состоялась в Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес» и завершилась победой аргентинцев со счётом 2:1.

«Большой триумф на высоте, где всегда сложнее играть. Впереди ещё много работы, квалификация только началась, и мы очень рады, что добились этих двух побед», — написал Месси в своём «инстаграме».

Счёт в матче был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Марсело Морено, которому ассистировал Алехандро Чумасеро. Аргентина восстановила равновесие на 45-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Победный гол на 79-й минуте забил Хоакин Корреа с передачи Мартинеса.

Аргентина, набрав шесть очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице отборочного турнира. Боливия (0) — на 10-м месте.