«Сынок, не надо смеяться». Шевченко замотивировал игроков перед матчем со сборной Испании

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Украина – Испания главный тренер хозяев Андрей Шевченко призывал игроков серьёзно отнестись к предстоящей встрече.



«Не надо смеяться. Сынок, не надо смеяться. Мне не до смеха. И никому до смеха завтра не будет. Понятно?» — обратился Шевченко к одному из футболистов.

Встреча прошла на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась победой украинской команды со счётом 1:0.



На 76-й минуте встречи единственный гол забил полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков. Результативную передачу в этом эпизоде отдал украинский нападающий «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко.

Сборная Украины набрала 6 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице группы 4 Лиги А. Национальная команда Испании (7) лидирует в группе. Соперниками команд по группе 4 являются сборные Германии (6) и Швейцарии (2).