Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков «Ростова», протестующих из-за давления полиции

Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков «Ростова», протестующих из-за давления полиции
Футбол / РПЛ 0

Объединение фанатов «Спартака» Supporters Group во «ВКонтакте» выступило с заявлением о ситуации с болельщиками «Ростова».

«Друзья! Мы с вами вновь стали свидетелями полицейского беспредела, который на этот раз докатился до юга нашей страны! В Ростове из-за необоснованного давления со стороны правоохранительных органов на заводящего Романа Болотова объединение активных местных фанатских групп заявило о решении бойкотировать посещение домашних матчей своей команды.

Мы как никто другой знаем, что такое «повышенное» внимание со стороны органов правопорядка! Знаем, как из-за беспредела людей в погонах приходится отказываться от посещения родного стадиона! Как в 6 утра приходят с обысками, как по надуманным поводам вызывают в отдел! За последний год под пресс машины блюстителей закона попали наши заводящие Валера Амиго и Лёша Гитара, заводящий «Фратрии» Миша Дивинский. Десятки других парней до сих пор являются подозреваемыми по нашумевшему уголовному делу о проводах «Спартака» в Тулу.

Ростовские события вновь демонстрируют нам, что давление на фанатскую среду не только продолжается, но и набирает обороты! Мы не можем игнорировать данную ситуацию! В связи с этим заявляем, что поддержим решение ростовского движа всеми доступными нам легальными способами! Призываем и другие фанатские объединения обратить внимание на события, происходящие в Ростове! Футбол для фанатов! Фанат не преступник!» — говорится в заявлении.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020