Фанаты «Спартака» поддержали болельщиков «Ростова», протестующих из-за давления полиции

Объединение фанатов «Спартака» Supporters Group во «ВКонтакте» выступило с заявлением о ситуации с болельщиками «Ростова».



«Друзья! Мы с вами вновь стали свидетелями полицейского беспредела, который на этот раз докатился до юга нашей страны! В Ростове из-за необоснованного давления со стороны правоохранительных органов на заводящего Романа Болотова объединение активных местных фанатских групп заявило о решении бойкотировать посещение домашних матчей своей команды.



Мы как никто другой знаем, что такое «повышенное» внимание со стороны органов правопорядка! Знаем, как из-за беспредела людей в погонах приходится отказываться от посещения родного стадиона! Как в 6 утра приходят с обысками, как по надуманным поводам вызывают в отдел! За последний год под пресс машины блюстителей закона попали наши заводящие Валера Амиго и Лёша Гитара, заводящий «Фратрии» Миша Дивинский. Десятки других парней до сих пор являются подозреваемыми по нашумевшему уголовному делу о проводах «Спартака» в Тулу.



Ростовские события вновь демонстрируют нам, что давление на фанатскую среду не только продолжается, но и набирает обороты! Мы не можем игнорировать данную ситуацию! В связи с этим заявляем, что поддержим решение ростовского движа всеми доступными нам легальными способами! Призываем и другие фанатские объединения обратить внимание на события, происходящие в Ростове! Футбол для фанатов! Фанат не преступник!» — говорится в заявлении.