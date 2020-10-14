Месут Озил выступил с заявлением о конфликте в Нагорном Карабахе

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил опубликовал в своём «твиттере» заявление насчёт конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией.
«Для меня важно, чтобы каждый в мире знал, что Нагорный Карабах на международном уровне и законно признан частью Азербайджана, хоть пока он и нелегально оккупирован. В марте 2008 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую территориальную целостность Азербайджана и требующую полного вывода армянских войск. Я призываю всех соблюдать и признавать это решение.
Я разделяю мнение ООН и многих других людей, которые обеспокоены вооружённым конфликтом в Нагорном Карабахе, угрожающим международной безопасности и миру. Давайте добьёмся мира и будем стремиться к честному будущему, в котором не будет места жестокости. Каждая смерть у обеих сторон конфликта – это потеря для всех нас», — говорится в заявлении.
Озил, выступавший за сборную Германии и имеющий турецкие корни, сопроводил свой пост цитатой бывшего президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка: «Проблемы Азербайджана – это наши проблемы, его радость – это наша радость». Также Месут написал следующее: «Одна нация, два государства».
- 14 октября 2020
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