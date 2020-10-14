«Зенит» опубликовал фото с первой тренировки Вендела

Пресс-служба «Зенита» опубликовала фотографии с первой тренировки полузащитника Вендела.

Футболист познакомился с базой клуба в Удельном, игроками «Зенита», и принял участие в двусторонке.

Посмотреть фото можно в «твиттере» «Зенита».

Как сообщалось, «Зенит» заплатит за 23-летнего игрока € 20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/2025.



Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник в 28 матчах чемпионата Португалии забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.



«Зенит», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. Столько же очков у московского «Спартака».