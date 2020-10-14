«Наполи» присудили техническое поражение и -1 очко за неявку на матч с «Ювентусом»

Дисциплинарная комиссия Серии А присудила «Наполи» техническое поражение со счётом 0:3 за неявку на матч 3-го тура с «Ювентусом».

Дисциплинарная комиссия постановила, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска запланированного матча. Кроме поражения неаполитанцы наказаны снятием одного очка.

Напомним, главный судья матча «Ювентус» — «Наполи» Даниэле Довери завершил встречу спустя 45 минут с официального времени начала. Футболисты «Наполи» не явились на матч, ввиду этого встреча была прекращена.



Местные органы здравоохранения из-за вспышки коронавируса в неаполитанской команде рекомендовали ей не приезжать на матч с «Ювентусом». «Наполи» не смог вылететь в Турин, так как команду не пустили на борт самолёта. До этого футболисты «Наполи» Элиф Элмас и Петр Зелински заразились коронавирусом.

В Серии А заявляли, что «Наполи» не может доказать невозможность сыграть встречу с «Ювентусом», ввиду этого она не была отменена.

Благодаря техническому поражению «Наполи» туринская команда набрала 7 очков в трёх матчах и поднялась на пятое место в таблице Серии А. «Наполи» (5) опустился на восьмое место.