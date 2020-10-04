Судья остановил матч «Ювентус» — «Наполи». Гостей ждали 45 минут, они не приехали

Главный судья матча «Ювентус» — «Наполи» Даниэле Довери завершил встречу спустя 45 минут с официального времени начала. Стартовый свисток должен был прозвучать в 21:45 мск.

Футболисты «Наполи» не явились на матч, ввиду этого встреча была прекращена.

«Ювентус» был готов выйти на поле домашнего стадиона «Альянц», чтобы сыграть с «Наполи». Однако футболисты гостевой команды сейчас находятся у себя дома в Неаполе.



Ранее «Ювентус» назвал стартовый состав на домашний матч с «Наполи», тогда как гостевая команда не объявила свой список игроков. Местные органы здравоохранения в целях из-за коронавируса запретили неаполитанской команде приезжать на матч. В Серии А заявили, что «Наполи» не может доказать невозможность сыграть встречу с «Ювентусом», ввиду этого она не была отменена.