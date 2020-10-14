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Натаниэл Клайн перешёл в «Кристал Пэлас»

Натаниэл Клайн перешёл в «Кристал Пэлас»
Футбол / Англия 0

Пресс-служба лондонского «Кристал Пэлас» на официальном сайте объявила о переходе защитника Натаниэла Клайна.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался лондонцам бесплатно. Срок контракта не разглашается, но указывается, что соглашение является краткосрочным.

Фотографию можно посмотреть в официальном «твиттере» «Кристал Пэлас».

29-летний Клайн является воспитанником «Кристал Пэлас». За «орлов» он выступал с 2008 по 2012 год. Также защитник играл за «Саутгемптон», «Ливерпуль» и «Борнмут». В последний раз футболист выходил на поле в июле 2019 года.

«Кристал Пэлас», набрав в четырёх турах шесть очков, занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч клуб проведёт 18 октября на своём поле с «Брайтоном».

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