Дзюба сравнялся с Акинфеевым по матчам в качестве капитана сборной России

Нападающий Артём Дзюба вывел сборную России с капитанской повязкой на матч 4-го тура Лиги наций УЕФА со сборной Венгрии.

Дзюба проводит 19-й матч в качестве капитана сборной России. По этому показателю нападающий «Зенита» сравнялся с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым и экс-полузащитником «Зенита» Романом Широковым. Дзюба в 47-й раз вышел на поле в футболке национальной команды.



Чаще всего в истории сборной России на поле с капитанской повязкой выходил Виктор Онопко — 86 матчей.

Сборная России, набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы 3. Венгрия (6) — на втором месте. В 1-м туре Россия обыграла Сербию (3:1), во 2-м — добилась победы над Венгрией (3:2), в 3-м — сыграла вничью с Турцией (1:1). Венгрия обыграла Турцию (1:0) и Сербию (1:0).