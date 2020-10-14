Англия уступила Дании, играя вдесятером с 31-й минуты после удаления Магуайра
В матче 4-го тура Лиги наций УЕФА сборная Англии проиграла национальной команде Дании. Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Англичане остались в меньшинстве на 31-й минуте встречи. Гарри Магуайр получил вторую жёлтую карточку после того, как в неосторожном подкате попал Дольбергу сзади по ноге. Спустя пару минут судья назначил пенальти в ворота сборной Англии. Кристиан Эриксен реализовал 11-метровый. Полузащитник пробил по центру, а Пикфорд заранее завалился в правый угол.
Датская команда набрала 7 очков в 4 встречах и поднялась на второе место в группе 2 лиги А, обогнав англичан. Подопечные Гарета Саутгейта, на счету которых также 7 очков, занимают третье место в группе.
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