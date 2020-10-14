Дубль Левандовски принёс сборной Польши крупную победу в матче с Боснией

В матче 4-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Польши на своём поле разгромила национальную команду Боснии и Герцеговины со счётом 3:0. Встреча состоялась во Вроцлаве на стадионе «Мейски». Обслуживала матч английская бригада арбитров под руководством Крейга Поусона, ассистировали судьи на линиях Ли Беттс и Иан Хассин.

Счёт был открыт в конце первого тайма — на 40-й минуте автором забитого мяча стал Роберт Левандовски, ему ассистировал Камиль Юзвяк. Перед свистком на перерыв преимущество польской национальной команды увеличил Кароль Линетти с передачи Левандовски. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Левандовски, оформив дубль с паса Матеуша Клиха.

Польша, набрав семь очков, вышла на 1-е место в турнирной таблице группы 1 лиги А. Босния (2) — на 4-м месте.