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Словакия проиграла Израилю, ведя в счёте — 2:0. Захави оформил хет-трик

Словакия проиграла Израилю, ведя в счёте — 2:0. Захави оформил хет-трик
Футбол / Лига наций УЕФА 0

В матче 4-го тура Лиги наций УЕФА сборная Словакии проиграла национальной команде Израиля. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве (Словакия) и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Словаки вели со счётом 2:0 к 38-й минуте. Первый гол забил полузащитник Марек Гамшик, второй — экс-хавбек «Зенита» Роберт Мак, ему ассистировал Ондрей Дуда. Однако полузащитник Эран Захави в первом тайме отыграл один мяч, а во второй половине встречи забил ещё два гола. Две результативные передачи отдал полузащитник израильтян Эйял Голаса.

Сборная Израиля, набрав пять очков, занимает третье место в турнирной таблице группы 2 лиги B. Словацкая национальная команда (1) — на четвёртом месте в группе.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2. 4-й тур
14 октября 2020, среда. 21:45 МСК
Словакия
Окончен
2 : 3
Израиль
1:0 Гамшик – 16'   2:0 Мак – 38'   2:1 Захави – 68'   2:2 Захави – 76'   2:3 Захави – 89'
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