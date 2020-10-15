Словакия проиграла Израилю, ведя в счёте — 2:0. Захави оформил хет-трик
В матче 4-го тура Лиги наций УЕФА сборная Словакии проиграла национальной команде Израиля. Встреча проходила на стадионе «Сити Арена Трнава» в Трнаве (Словакия) и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Словаки вели со счётом 2:0 к 38-й минуте. Первый гол забил полузащитник Марек Гамшик, второй — экс-хавбек «Зенита» Роберт Мак, ему ассистировал Ондрей Дуда. Однако полузащитник Эран Захави в первом тайме отыграл один мяч, а во второй половине встречи забил ещё два гола. Две результативные передачи отдал полузащитник израильтян Эйял Голаса.
Сборная Израиля, набрав пять очков, занимает третье место в турнирной таблице группы 2 лиги B. Словацкая национальная команда (1) — на четвёртом месте в группе.
- 15 октября 2020
-
01:00
-
00:50
-
00:43
-
00:39
-
00:32
-
00:24
-
00:21
-
00:07
-
00:00
- 14 октября 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:48
-
23:46
-
23:42
-
23:37
-
23:37
-
23:37
-
23:35
-
23:34
-
23:22
-
23:10
-
22:56
-
22:56
-
22:35
-
22:32
-
22:13
-
22:04
-
21:38
-
21:33
-
21:18
-
21:15
-
20:57
-
20:51
-
20:46
-
20:46
Партнерский контент