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Черчесов: планировали прессинговать венгров, но не получалось

Черчесов: планировали прессинговать венгров, но не получалось
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру команды в матче 4-го тура Лиги наций УЕФА с Венгрией (0:0).

«Команда провела два разных тайма? В какой-то степени согласен с вами. В первом тайме венгры были свежее: оказывали сопротивление, хорошо выходили из обороны. Но во втором тайме мы перехватили инициативу: провели замены, которые усилили нашу атаку, да и в физическом плане мы были лучше.

Мы планировали прессинговать, но у нас не получалось. Повторюсь, венгры здорово выходили из-под прессинга. Они играли длинными передачами и обрезали наших игроков. Другое дело, мы старались прессинговать и во втором тайме у нас стало лучше получаться. Всю игру прессинговать соперника всё же тяжеловато», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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