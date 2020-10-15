Экономист рассказал о плачевном финансовом состоянии «Барселоны»

Экономист Марк Сириа оценил финансовые перспективы «Барселоны», рассказав об опасениях, с которым могут столкнуться сине-гранатовые в ближайшем будущем.

«Клуб использует 30-летний кредит на проект «Espai Barça», нацеленный на улучшение клубной инфраструктуры клуба. Благодаря ему «Барселона» явно завышает запланированный потолок затрат, чтобы возместить часть средств оттуда на заработную плату за этот год. И банк Goldman Sachs, выдавший клубу кредит, считает, что это приемлемо, потому что получает от этого займа от 3 до 4%, и если «Барселона» их не заплатит, человек они могут постучаться в дверь.

Вопрос в том, как будет оформлена невыплата долга: активами клуба? Со стадионом? Потому что, когда есть ссуда от инвестиционного банка, условия намного жёстче, чем у традиционного банка. Правление должно что-то предпринять, чтобы исправить положение, думаю им плевать на проект Espai Barça. Совет директоров не сможет развивать Espai Barça с помощью этого кредита. Это потребует другого финансирования, и этот проект нужно будет преобразовать во что-то гораздо более дешевое, которое будет заключаться в ремонте стадиона.

Связь пандемии коронавируса с финансовой составляющей «Барселоны»? Это большая ложь руководства клуба. До появления коронавируса долги клуба составляли € 740 млн, а сейчас выросли до € 820 млн. Основная проблема в том, что это краткосрочная задолженность. Барселона — клуб в мире с самой высокой зарплатой, и это не вина коронавируса. Долг, который необходимо выплатить в краткосрочной перспективе, составляет 77%. Это означает, что нет денег на зарплату или у некоторых поставщиков. Таким образом, увеличение долга было связано с ежедневными выплатами клубу, а не Espai Barça», — цитирует Сириа AS.