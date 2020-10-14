«Что с тобой не так, лысый?» Месси вступил в перепалку с тренером соперника

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси стал участником потасовки после матча национальной команды с Боливией во 2-м туре квалификации чемпионата мира–2022.
В начале конфликта Лео вступил в перепалку с тренером по физподготовке соперника, услышав его реплику в свой адрес. В трансляции не было слышно, что сказал капитан аргентинцев, однако, как сообщает Ole, он выкрикнул следующее: «Что с тобой не так, лысый? Чего ты разорался? Отвали и не докапывайся до меня!»
Напомним, счёт был открыт в середине первого тайма — на 24-й минуте автором забитого мяча стал Марсело Морено, которому ассистировал Алехандро Чумасеро. Аргентина восстановила равновесие на 45-й минуте благодаря голу Лаутаро Мартинеса. Победный гол на 79-й минуте забил Хоакин Корреа с передачи Мартинеса.
Аргентина, набрав шесть очков, вышла на первое место в турнирной таблице отборочного турнира. Боливия (0) — на 10-м месте.
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