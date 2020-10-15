«Зенит» показал знакомство Вендела с партнёрами и первую тренировку

«Зенит» показал первые часы полузащитника Вендела в России, продемонстрировав знакомство с командой и тренировку.



«Через несколько часов после прибытия в Пулково Вендел отправился в «Газпром» — тренировочный центр, где познакомился с тренерским штабом и новыми партнёрами по команде, после чего провел первую тренировку в составе сине-бело-голубых.



Показываем, как это было», — написала пресс-служба «Зенита» в своём «твиттере».

Как сообщалось, «Зенит» заплатит за 23-летнего игрока € 20 млн. Этот переход стал самым дорогим в летнее трансферное окно в Российской Премьер-Лиге. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/2025.



Вендел перешёл в «Спортинг» из «Флуминенсе» в 2018 году за € 7,5 млн. В сезоне-2019/2020 бразильский полузащитник в 28 матчах чемпионата Португалии забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи. В составе «Спортинга» Вендел — обладатель Кубка Португалии сезона-2018/2019.