Шварц: для меня важно, что Бувач в «Динамо». У нас доверительные отношения

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящей работе со спортивным директором московского клуба Желько Бувачем.
«Конечно, то, что Желько в «Динамо», очень важно для меня. Мы не пересеклись на поле, но я хорошо знаю его по годам в «Майнце», когда Бувач работал вместе с Юргеном Клоппом. Он невероятно талантлив, когда дело касается организации тренировочного процесса или проработки стратегии на матч. За то время, что мы проработали в «Майнце», у нас сложились доверительные отношения. И я рад, что вновь буду работать вместе с ним, теперь в тандеме главный тренер — спортивный директор», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.
«Динамо», набрав 17 очков в 10 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 15 октября 2020
-
16:07
-
15:59
-
15:55
-
15:47
-
15:37
-
15:26
-
15:25
-
14:52
-
14:50
-
14:45
-
14:32
-
14:27
-
14:24
-
14:12
-
13:47
-
13:46
-
13:15
-
13:00
-
12:38
-
12:36
-
12:22
-
12:17
-
12:01
-
11:58
-
11:53
-
11:33
-
11:26
-
11:12
-
11:08
-
10:37
-
10:37
-
10:09
-
09:56
-
09:54
-
09:45