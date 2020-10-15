Шварц: для меня важно, что Бувач в «Динамо». У нас доверительные отношения

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о предстоящей работе со спортивным директором московского клуба Желько Бувачем.



«Конечно, то, что Желько в «Динамо», очень важно для меня. Мы не пересеклись на поле, но я хорошо знаю его по годам в «Майнце», когда Бувач работал вместе с Юргеном Клоппом. Он невероятно талантлив, когда дело касается организации тренировочного процесса или проработки стратегии на матч. За то время, что мы проработали в «Майнце», у нас сложились доверительные отношения. И я рад, что вновь буду работать вместе с ним, теперь в тандеме главный тренер — спортивный директор», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.



«Динамо», набрав 17 очков в 10 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Шварц: знаю о традициях «Динамо». Прочитал немецкую книгу о Яшине, разговаривал с Кураньи