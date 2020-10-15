Шварц: знаю о традициях «Динамо». Прочитал немецкую книгу о Яшине, разговаривал с Кураньи

Новый главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал своё назначение в московский клуб.



«В первую очередь меня интересовал состав команды, и я увидел в нём очень много интересных футболистов. Так что предложение поработать с такой молодой и талантливой командой мне показалось крайне привлекательным. Поэтому воспринял всё с радостью!



Я знаю о давних и великих традициях «Динамо». Относительно недавно я прочитал немецкую книгу о Льве Яшине — самом известном игроке моего нового клуба, — который также является легендой в Германии. Разговаривал и с Кевином Кураньи. Он рассказал о прекрасном сочетании клубной организации, современной инфраструктуры и серьёзных амбиций «Динамо», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.

Сандро Шварц обратился к болельщикам «Динамо» на русском языке