Вратарь «Алашкерта»: может, Россия приложит руку, чтобы в Нагорном Карабахе был мир

Черногорский вратарь «Алашкерта» Андрий Драгоевич поделился своим мнением о конфликте в Нагорном Карабахе.

«Меня не интересует политика, я играю в Армении в футбол. Но я выражаю поддержку народу, который люблю. Кстати, в сборной Черногории меня поняли, никаких проблем. Это лично моя позиция. Я сейчас не вызываюсь в сборную. Я не тупой человек, я не хотел никого подставлять — ни себя, ни свою федерацию. Я уже три года живу и играю здесь: за «Арарат», «Пюник», теперь «Алашкерт». И я прикипел к Армении. Мне нравятся люди, чувствую себя очень комфортно. Вот я и посвятил победу Армении. Не хотел никого провоцировать или обидеть. Спасибо армянам, которые писали слова благодарности. А азербайджанские сообщения я не читал. Угрозы, конечно, были. Но я понимал, что это всё временно.



Я очень люблю историю, много читаю и смотрю, поэтому у меня есть примерное понимание сути конфликта. Но я бы не хотел говорить о политике. Конечно, ужасно, что гибнут мирные жители, 18-летние парни погибают на войне, появляются беженцы, города обстреливают… Но я не политик, я простой футболист, так что хотел бы мирного неба. Надеюсь, война скоро закончится и все мы будем жить дружно. Может, и Россия приложит руку к тому, чтобы в регионе снова воцарился мир», — приводит слова Драгоевича Sport24.