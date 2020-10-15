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«Сделаем красиво». Мозес отреагировал на пост «Спартака» с песней Армстронга

«Сделаем красиво». Мозес отреагировал на пост «Спартака» с песней Армстронга
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Челси» Виктор Мозес прокомментировал сообщение «Спартака» с отрывком песни Луи Армстронга Go Down Moses.

«Я понял!» — написал Мозес на своей странице в «Твиттере». «Сделаем красиво», — добавил футболист на русском языке. Кроме того, нигериец выложил в этой соцсети видео, на котором он слушает песню Армстронга.

Ранее пресс-служба «Спартака» намекнула на своей странице в «Твиттере» на переход полузащитника «Челси» Виктора Мозеса, выложив отрывок песни Луи Армстронга Go Down Moses.

Сообщалось, что нигериец дал устное согласие на переход в московский клуб. Хавбек подпишет арендное соглашение с красно-белыми сроком на один сезон.

В минувшем сезоне Мозес выступал на правах аренды за миланский «Интер». 29-летний хавбек принял участие в 17 матчах за итальянский клуб во всех турнирах. Футболист выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы. С 2012 по 2018 год вызывался в сборную Нигерии.

Набрав после 10 туров 21 очко, «Спартак» занимает второе место в таблице чемпионата России. Столько же очков у «Зенита», который лидирует в первенстве.

«Спартак» намекнул на подписание Мозеса, опубликовав фрагмент песни Армстронга
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