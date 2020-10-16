Клопп: после поражения со счётом 2:7 я написал игрокам «Ливерпуля» очень длинное сообщение

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как отреагировал на поражение в матче четвёртого тура Премьер-лиги с «Астон Виллой» со счётом 2:7.

«Ночь после той игры была не лучшей в моей жизни, но утром я знал, что должен поговорить с ребятами. Однако их не было рядом. Тогда я написал им очень длинное сообщение, в котором выразил все свои мысли о произошедшем. После этого я почувствовал себя гораздо лучше, потому что уже не держал это внутри. С того момента мы могли двигаться дальше, и мы это сделали.

У нас было много времени, чтобы справиться с этой неудачей. Поражение в игре — это противоположность тому, чего мы хотим. А проигрыш со счётом 2:7, конечно, ещё хуже, но иногда надо показать. что и такой опыт может быть полезен. У нас есть шанс сделать это в субботнем матче с «Эвертоном»", — сказал Клопп в интервью BBC.

Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» состоится 17 октября на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. В настоящее время «ириски» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков. Красные (9) располагаются на пятой строчке.