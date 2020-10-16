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Клопп: Анчелотти – замечательный человек. Это никогда не было секретом

Клопп: Анчелотти – замечательный человек. Это никогда не было секретом
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с похвалой в адрес 61-летнего итальянского специалиста Карло Анчелотти, возглавляющего «Эвертон».

«Топ-команда, топ-менеджер. То, что я думаю о Карло Анчелотти, никогда не было секретом. Я не мог ещё больше уважать его как человека и как тренера. Он замечательный человек. С первого дня, когда я услышал, что он подпишет контракт с «Эвертоном», я считал, что он достойный претендент.

Летом у «Эвертона» было отличное трансферное окно. Они нашли в значительной степени именно тех игроков, которые им были нужны для улучшения и без того довольно хорошей команды. Вместе с тем, они больше привыкли к тому, что требует Карло, именно это делает их довольно сильной командой. Я действительно не удивлён их игрой», — цитирует Клоппа Goal.

Матч «Эвертон» – «Ливерпуль» состоится 17 октября на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. В настоящее время «ириски» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 12 очков. Красные (9) располагаются на пятой строчке.

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