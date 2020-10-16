Тренер «Саутгемптона» — о матче с «Челси»: надеюсь, после игры Вернер будет несчастлив

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль в преддверии матча Премьер-лиги с «Челси» высоко отозвался о форварде лондонского клуба Тимо Вернере. Австрийский специалист работал с Тимо в «Лейпциге».

«Я работал со многими игроками, и он — один из самых быстрых. Против него сложно обороняться. Он становится всё более полноценным нападающим и многому учится. Это потрясающее пополнение для „Челси“. Вернер счастлив, только когда забивает. Надеюсь, после предстоящей игры он будет несчастлив.

Пока что болельщики не видели лучшего Вернера в его первых играх за «Челси». Он забил всего один гол в Кубке. Однако неправильно будет всё сводить к одному лишь Тимо. У «Челси» много отличных игроков в составе.

Надеюсь, у меня будет возможность пообщаться с Вернером, но не поздравлять его с забитым голом. Я отлично знаю этого игрока. Мы работали вместе на протяжении двух невероятных лет. Мы взяли его из «Штутгарта» за небольшие деньги. Мы знали, что игра «Лейпцига» идеально ему подходит, но он и сам добился прогресса в работе с мячом. В первый год нашей совместной работы он забил немало голов", — цитирует Хазенхюттля Goal.



Матчи «Челси» — «Саутгемптон» состоится в Лондоне завтра, 17 октября. Начало запланировано на 17:00 мск.