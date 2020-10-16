«Томь» подписала контракт с первым африканцем в истории клуба

Бывший полузащитник «Руха» Чиди Оcучукву перешёл в «Томь» на правах свободного агента.



«Чиди Оcучукву – первый африканец в истории «Томи»! Последним клубом Чиди был брестский «Рух» из Беларуси. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона. Осучукву будет выступать под 11-м номером.



Welcome to Tom Tomsk, Chidi», – написала пресс-служба клуба в «твиттере».

Полузащитник выступал за вторую команду «Браги», «Динамо» из Бреста и «Рух». В последнем клубе Чиди провёл 11 матчей и отдал одну результативную передачу, получив четыре жёлтые карточки. Осучукву выступал за молодёжную сборную Нигерии, но во взрослую национальную команду не вызывался. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость 27-летнего полузащитника в € 300 тыс.