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Павел Могилевец перейдёт из «Рубина» в «Химки»

Павел Могилевец перейдёт из «Рубина» в «Химки»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Павел Могилевец перейдёт в «Химки». Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Все детали перехода согласованы», — сказал источник «Чемпионату».

Могилевец защищал цвета «Рубина» с прошлого года. Хавбек является воспитанником «Зенита», которому принадлежал с 2013 по 2016 год. Также за свою карьеру 27-летний футболист успел поиграть за «Ростов» и «Рубин». С 2014 года Павел также успел провести 4 матча за сборную России.

В нынешнем сезоне Могилевец в составе «Рубина» принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 8 минут, и не отметился результативными действиями. В прошлом розыгрыше чемпионата на его счету 20 встреч и три голевых паса.

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