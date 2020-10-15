«Ростов» договорился о переходе защитника «Химок»
19-летний крайний защитник Кирилл Боженов в зимнее трансферное окно перейдёт из «Химок» в «Ростов». Об этом «Чемпионату» сообщили источники, близкие к подмосковному клубу. «Договорённость между клубами достигнута. Игрок подпишет долгосрочный контракт», — сказал источник «Чемпионату».
Боженов перешёл в «Химки» летом 2018 года из клуба «Мастер-Сатурн» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (девять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил три жёлтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.
«Ростов», набрав 17 очков в 10 турах, занимает 7-е место в РПЛ. «Химки» (6) — на 14-м месте.
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