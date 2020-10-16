Президент «Урала» подтвердил возвращение Павла Погребняка

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что к команде присоединится форвард Павел Погребняк. О предстоящем возвращении 36-летнего футболиста в екатеринбургский клуб «Чемпионат» сообщил накануне.



«У нас было несколько вариантов по трансферу нападающего, но они сорвались по не зависящим от нас причинам. Брать же в экстренном режиме какого-то непонятного иностранца не хочется. Тренеры решили, что Паша может помочь команде, а потому решили возобновить», — цитирует Иванова «Екатеринбург Онлайн».



Погребняк защищал цвета «Урала» с 2018 года, а минувшим летом покинул команду в связи с истечением контракта. Сообщалось, что форвард может завершить карьеру, однако сам Павел заявлял, что не принимал такого решения.



В ходе своей карьеры Погребняк также выступал за «Спартак», воспитанником которого является, «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». С 2009 по 2015 год Павел играл за границей, где защищал цвета «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга».