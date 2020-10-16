Мартин Эдегор травмировал камбаловидную мышцу

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор получил травму камбаловидной мышцы правой ноги, сообщается на официальном сайте мадридского клуба. Сроки восстановления норвежского футболиста не сообщаются.



Эдегор принял участие в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Северной Ирландии (1:0).

Мартин Эдегор перешёл в мадридский клуб из «Стрёмсгодсета» в 2015 году. Норвежский футболист уезжал в аренду в «Херенвен» (2017–2018) и «Витесс» (2018–2019). В минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В 31 матче чемпионата Испании, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. В сезоне-2020/2021 норвежский полузащитник принял участие в трёх матчах испанской Примеры.