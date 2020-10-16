Мартин Эдегор травмировал камбаловидную мышцу
Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор получил травму камбаловидной мышцы правой ноги, сообщается на официальном сайте мадридского клуба. Сроки восстановления норвежского футболиста не сообщаются.
Эдегор принял участие в матче группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Северной Ирландии (1:0).
Мартин Эдегор перешёл в мадридский клуб из «Стрёмсгодсета» в 2015 году. Норвежский футболист уезжал в аренду в «Херенвен» (2017–2018) и «Витесс» (2018–2019). В минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад». В 31 матче чемпионата Испании, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач. В сезоне-2020/2021 норвежский полузащитник принял участие в трёх матчах испанской Примеры.
- 16 октября 2020
-
22:34
-
22:25
-
22:18
-
22:07
-
21:56
-
21:44
-
21:37
-
21:28
-
21:28
-
21:10
-
20:44
-
20:27
-
20:23
-
20:07
-
20:07
-
19:58
-
19:47
-
19:43
-
19:39
-
19:21
-
19:12
-
19:01
-
18:43
-
18:36
-
18:25
-
18:17
-
18:12
-
18:11
-
18:00
-
17:58
-
17:44
-
17:31
-
17:29
-
17:26
-
17:18
Партнерский контент