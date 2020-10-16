«Вест Хэм» арендовал форварда из Чемпионшипа

«Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Брентфорда» Саида Бенрахма на правах аренды. Арендное соглашение 25-летнего алжирского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. Соглашение включает обязательный выкуп прав на игрока по истечении срока аренды.

«Говорил с тренером, поэтому точно знаю, чего он ждёт от меня. Постараюсь оправдать его ожидания, потому что он поверил в меня. Хочу отплатить ему тем же на поле», — отметил Бенрахма.

Бенрахма выступает в составе «Брентфорда» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 алжирский нападающий в 46 матчах Чемпионшипа забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Выступал за французские клубы «Ницца», «Анже», «Газелек Аяччо» и «Берришонн де Шатору».