«Вест Хэм» арендовал форварда из Чемпионшипа
«Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте объявил о переходе нападающего «Брентфорда» Саида Бенрахма на правах аренды. Арендное соглашение 25-летнего алжирского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. Соглашение включает обязательный выкуп прав на игрока по истечении срока аренды.
«Говорил с тренером, поэтому точно знаю, чего он ждёт от меня. Постараюсь оправдать его ожидания, потому что он поверил в меня. Хочу отплатить ему тем же на поле», — отметил Бенрахма.
Бенрахма выступает в составе «Брентфорда» с 2018 года. В сезоне-2019/2020 алжирский нападающий в 46 матчах Чемпионшипа забил 17 голов и отдал 9 результативных передач. Выступал за французские клубы «Ницца», «Анже», «Газелек Аяччо» и «Берришонн де Шатору».
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