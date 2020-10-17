«Эвертон» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 5-го тура АПЛ

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Эвертон» — «Ливерпуль». Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Эвертон» — «Ливерпуль». Опубликованы стартовые составы команд.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Коулман, Гомеш, Аллан, Дукуре, Родригес, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Запасные: Ольсен, Годфри, Сигурдссон, Бернард, Дэвис, Делф, Айуоби.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Келлехер, Вейналдум, Милнер, Гомес, Джонс, Минамино, Жота.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Пол Тирни.



«Эвертон» — лидер в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Карло Анчелотти набрали максимально возможные 12 очков в четырёх турах. Команда Юргена Клоппа (9) занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.