«Как же я без вас». Павел Погребняк — о возвращении в «Урал»

«Урал» опубликовал видео, показав фрагменты матчей минувшего сезона с участием нападающего Павла Погребняка. Форвард кратко прокомментировал возвращение в екатеринбургский клуб.

«Кого я обманываю? Как же я без вас?! До встречи на «Екатеринбург Арене», — сказал Погребняк.

Видео можно посмотреть в "инстаграме" «Урала».

Погребняк защищал цвета «Урала» с 2018 года, а минувшим летом покинул команду по истечении срока контракта. Сообщалось, что форвард может завершить карьеру, однако Павел сказал, что не принимал такого решения.



Погребняк — воспитанник «Спартака». В ходе карьеры выступал за «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». С 2009 по 2015 год играл за границей, защищая цвета «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга».