«Урал» о возвращении Погребняка: расставание было недолгим
«Урал» отреагировал на возвращение в команду нападающего Павла Погребняка постом в «твиттере». Картинка с приветствием футболиста подписана фразой «Расставание было недолгим».
Павел будет выступать в «Урале» под 9-м номером и отправится вместе с командой в Тулу на матч 11-го тура РПЛ с «Арсеналом».
Погребняк защищал цвета «Урала» с 2018 года, а минувшим летом покинул команду по истечении контракта. Сообщалось, что форвард может завершить карьеру, однако Павел сказал, что не принимал такого решения.
Погребняк — воспитанник «Спартака». В ходе карьеры выступал за «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», московское «Динамо» и «Тосно». С 2009 по 2015 год играл за границей, защищая цвета «Штутгарта», «Фулхэма» и «Рединга».
Президент «Урала» подтвердил возвращение Павла Погребняка
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