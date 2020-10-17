«Интер» — «Милан»: прямая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Интер» — «Милан». Встреча 4-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Интер» — «Милан».



Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия); Ассистент: Алессандро Костанцо (Италия); Ассистент: Даниэле Биндони (Италия); Резервный: Фабио Мареска (Неаполь, Италия).



«Милан», набрав девять очков, занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. Подопечные Стефано Пиоли не пропустили ни одного мяча. «Интер» в трёх матчах набрал 7 очков и занимает третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата. В последней встрече он сыграл вничью с «Лацио» (1:1).

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