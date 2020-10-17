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Футболисты «Локомотива» вышли на матч с «Уфой» в майках, посвящённых Лысову

Футболисты «Локомотива» вышли на матч с «Уфой» в майках, посвящённых Лысову
Футбол / РПЛ 0

Игроки московского «Локомотива» перед матчем 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» надели футболки со словами поддержки в адрес защитника Михаила Лысова, который выбыл на несколько месяцев.

На футболках написано «Миша, мы с тобой!». Фото игроков опубликовано на странице «Локомотива» в «Твиттере».

Защитник «Локомотива» Михаил Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами. После тщательных обследований и консультаций с врачами и медицинским штабом было решено исключить занятия спортом. В этот период Михаил будет находиться под наблюдением сосудистых хирургов.

22-летний Лысов — воспитанник «Локомотива». В нынешнем сезоне принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

Защитник «Локомотива» Лысов пропустит несколько месяцев из-за проблем с сосудами
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