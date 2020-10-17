Дуглас Сантос: матч с «Сочи» — идеальный юбилей в «Зените» для меня

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о результате матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1).
«Идеальный юбилей для меня. Сам по себе 50-й матч — важное событие. Ну а что удалось помочь команде набрать три очка своими передачами и забитым мячом, делает матч особенным. Теперь нужно продолжать в том же духе, чтобы было ещё больше матчей и выполненных задач.
В первой половине мы действовали очень хорошо — были сконцентрированы на игре, активны в каждой атаке. А после перерыва немного расслабились. Пожалуй, дело в том, что вели с преимуществом в два мяча. Но если ведем — 2:0, то должны забивать и третий, и четвёртый. И не важно, с кем и где играем.
Что касается Вендела, кажется, он провёл на поле 10–15 минут. Хорошо вышел, помог команде забить ещё один мяч. Теперь ему нужно наращивать обороты, чтобы помогать команде ещё больше», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».
- 17 октября 2020
-
18:22
-
18:04
-
17:56
-
17:52
-
17:46
-
17:39
-
17:33
-
17:30
-
17:23
-
17:22
-
17:17
-
17:13
-
17:12
-
16:48
-
16:30
-
16:27
-
16:06
-
15:56
-
15:47
-
15:37
-
15:30
-
15:28
-
15:14
-
15:06
-
15:04
-
15:01
-
14:52
-
14:20
-
14:19
-
14:18
-
14:06
-
13:50
-
13:46
-
13:37
-
13:23