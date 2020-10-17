Дуглас Сантос: матч с «Сочи» — идеальный юбилей в «Зените» для меня

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о результате матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1).



«Идеальный юбилей для меня. Сам по себе 50-й матч — важное событие. Ну а что удалось помочь команде набрать три очка своими передачами и забитым мячом, делает матч особенным. Теперь нужно продолжать в том же духе, чтобы было ещё больше матчей и выполненных задач.



В первой половине мы действовали очень хорошо — были сконцентрированы на игре, активны в каждой атаке. А после перерыва немного расслабились. Пожалуй, дело в том, что вели с преимуществом в два мяча. Но если ведем — 2:0, то должны забивать и третий, и четвёртый. И не важно, с кем и где играем.



Что касается Вендела, кажется, он провёл на поле 10–15 минут. Хорошо вышел, помог команде забить ещё один мяч. Теперь ему нужно наращивать обороты, чтобы помогать команде ещё больше», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».

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